Antevisão: Sporting x Vilaverdense

O Sporting Clube de Portugal mede forças com a equipa do Vilaverdense. Os leões, ao jogar em casa, assumem a posição de favoritos e, mesmo com bastantes alterações na equipa inicial, vão tentar resolver a partida cedo e carimbar a passagem para os Quartos de Final.

No entanto, do outro lado está uma equipa modesta e pequena, mas que transforma essa tendência num ponto a seu favor. A equipa de Braga vai a Alvalade para um grande espetáculo e festa de futebol, mas também vai com esperanças e ambições de fazer história e dar essa alegria ao povo da região.

O facto do jogo ser no estádio do Sporting motiva os jogadores porque é provavelmente o maior palco e montra com que a maioria dos jogadores da equipa Vilaverdense encontrou até ao momento. Depois dos triunfos diante do Bragança, Esmoriz, Boavista e Vizela, segue-se o Sporting. A par do Praiense, é a única equipa presente em prova que está a disputar o Campeonato de Portugal.

Um ânimo crescente do Vilaverdense prende-se com o facto de não perder nenhum jogo desde o mês de outubro. Ainda que haja uma grande diferença de dimensão, história e qualidade entre as duas equipas, é um jogo que pode trazer surpresas. A grande campanha até ao momento desta equipa que tem vivido um sonho na Taça de Portugal ficará por aqui?

