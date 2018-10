"Minhotos" recebem "azuis do Restelo"

O SC Braga recebe este sábado, quando marcarem as 20h30 no Estádio Municipal de Braga, o CF "Os Belenenses", a contar para a 15ª jornada da Liga NOS.

Os "Guerreiros do Minho" já levam 28 pontos, mais 11 que o seu adversário, militante da 10ª posição da tabela e irão certamente explorar os números da "defesa azul", já que, em 15 jogos, o Belenenses leva 18 golos marcados, e apenas 15 marcados.

Fora do Restelo, o clube da cidade de Lisboa não tem sido feliz, já que apenas conta com uma vitória, frente ao Feirense a 24 de setembro, na altura com um resultado favorável de 4-1. O mesmo se pode falar da sua recente forma, já que não vence há 5 jogos (DDEDE).

O Belenenses, que pode vir a ser ultrapassado por Portimonense e Tondela na tabela classificativa, tudo fará para evitar os números atacantes do ataque vermelho e branco, que leva já 25 golos em 15 jogos, e apenas 13 sofridos, tendo perdido em casa apenas 1 vez esta época frente ao atual líder, FC Porto.

Em 121 jogos disputados, a formação "azul" leva vantagem, com 50 vitórias, 46 derrotas e 25 empates. Conseguirão os pupilos de Domingos Paciência manter o registo histórico, ou irão os "guerreiros" de Abel Ferreira continuar na senda vitoriosa?