Destaques NBA - Kuzma com exibição à Kobe

Esta madrugada de quarta-feira trouxe-nos mais uma excelente noite de NBA, onde várias equipas venceram os seus jogos fora de portas. Os principais destaques vão para os jovens Lakers que acabaram com a série vitoriosa dos Houston Rockets, para a eficácia defensiva dos Thunder e para o incrível regresso de Kelly Olynyk a Boston.

Houston Rockets 116-122 Los Angeles Lakers

Os Los Angeles Lakers apresentaram-se esta noite sem KCP e Brook Lopez, mas nem isso tirou a ambição aos jovens comandados Walton, visto que nos primeiros 2 minutos de jogo já marcavam 3 triplos contra 0 dos Rockets. O rookie Kyle Kuzma foi o destaque principal do encontro, estabeleceu novos picos de carreira com 38 pontos (7 triplos), e os Lakers de Los Angeles superaram os 51 pontos marcados por James Harden para acabar com a série de 14 jogos dos Houston Rockets. Vitória de 122-116 na noite de quarta-feira.

​Oklahoma City Thunder 107-79 Utah Jazz

Noite desastrosa para os Utah Jazz, que sem Gobert, não foram além de uns modestos 79 pontos. A equipa de Utah terminou o jogo com apenas 35,6% de field goals, 22,6% da linha de três pontos e com 19 turnovers. Por sua vez, Russell Westbrook foi o homem leme dos Thunder com 24 pontos e 10 ressaltos, Paul George ficou nas highlights do encontro ao aplicar um dos posters do ano na cara de Derrick Favours.

Boston Celtics 89-90 Miami Heat

Numa noite em que os Celtics receberam com direito a ovação o seu antigo jogador Kelly Olynyk, foi este mesmo que assumiu todo o protagonismo durante o encontro. Miami e Boston voltam a proporcionar aos adeptos um jogo muito intenso e equilibrado, no entanto a equipa de Miami volta a levar a melhor. Olynyk estabeleceu um novo pico de carreira em termos de pontos, marcou 32 dos 90 da sua equipa. Kyrie Irving foi o destaque individual dos Celtics com 33 pontos, mas falhou o game winner shot na asa direita do campo a 5 segundos do final do encontro.

Portland Trail Blazers 91-93 San Antonio Spurs

A conferência oeste está em modo de resiliência, e este jogo entre Spurs e Blazers é a prova exacta deste equilíbrio. Num encontro muito combativo e por vezes não muito bem jogado, os Spurs levaram a melhor sobre Portland, com LaMarcus Aldridge a marcar 22 pontos e Pau Gasol a contabilizar 20 pontos e 17 ressaltos (valores mais altos desta época). Damian Lillard apesar de liderar os Blazzers com 17 pontos, no final do encontro acabou apenas com 6 lançamentos concretizados de 17 tentados.

Confere os restantes resultados da madrugada:

Charlotte Hornets 111-129 Toronto Raptors

Atlanta Hawks 95-105 Indiana Pacers

Brooklyn Nets 99-104 Sacramento Kings

Chicago Bulls 112-94 Orlando Magic

Dallas Mavericks 110-93 Detroit Pistons

Denver Nuggets 104-112 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 97-84 Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers 108-95 Phoenix Suns