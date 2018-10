Portugal carimba passagem à final do europeu

Depois de ficar em primeiro lugar no grupo C, a equipa das quinas enfrentou e goleou o Azerbaijão por 8-1 nos quartos-de-final, chegando assim às meias-finais da competição onde enfrentou a Rússia. O jogo com os russos ficou marcado por emoções fortes. Ao minuto 4, após uma perda de bola de Pedro Carry, Robinho aproveitou para assistir Éder Lima e colocar a Rússia na frente.

À passagem do minuto 31, André Coelho restabeleceu a igualdade no marcador. O mesmo André Coelho que ao minuto 34 bisava na partida e colocava Portugal na frente. Foi já com a Rússia num 5 para 4 que a seleção portuguesa chegou ao 3-1 por intermédio de Bruno Coelho. Nos segundos finais, a Rússia reduziu para 3-2 novamente por Éder Lima.

O melhor jogador de Portugal e do torneio está a ser Ricardinho que já leva 6 golos marcados.



A final vai ser disputada no próximo sábado dia 10 de Fevereiro, pelas 19:45, entre Portugal e Espanha (que venceu o Cazaquistão nas grandes penalidades após um resultado de 5-5). O jogo de atribuição do 3º e 4º lugar realizar-se-á também no sábado.