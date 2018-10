Ténis: Uma semana decisiva para Federer

Roger Federer irá marcar presença no torneio ATP 500 de Roterdão onde poderá, isto se passar apenas uma semifinal, voltar a ser o número um, independentemente do que o seu concorrente Rafael Nadal possa fazer na semana seguinte no México, no ATP 500 de Acapulco.

O tenista suíço está apenas a 155 pontos atrás de Nadal no ranking, sendo que o torneio de Roterdão atribui 500 pontos ao vencedor. Federer não precisa de chegar à final. Basta chegar às meias-finais, que lhe atribuí 180 pontos ou ainda outra hipótese: esta sexta feira, nos quartos de final, se vencer frente ao compatriota Stan Wawrinka, o que fará de Federer o líder mais velho da história da ATP, superando o americano Andre Agassi.

O suíço estreia frente ao belga, Ruben Bemelmans, apurado este domingo. É a primeira vez que os dois adversário se encontram. Nas oitavas, se chegar, ele enfrenta o alemão Philipp Kohlschreiber, que possui 12 vitórias em 12 jogos, ou o russo Karen Khachanov, já derrotado por Federer.

O jogo que pode valer o primeiro lugar no raking pode ser contra Stan Wawrinka pelos quartos de final. Stan estreia contra o holandês Tallon Griekspoor e nas oitavas encara Robin Haase ou Thiemo De Bakker, mais um holandês na fase seguinte.

Na semifinal, o rival de Federer poderá ser o quinto do ranking, o alemão Alexander Zverev. É aqui que Roger Federer precisa de adquirir os pontos para eliminar Nadal do topo do raking.

A ansiedade é tão grande que a sessão noturna de sexta feira está esgotada, assim como a final de domingo.

O torneio decorre entre 12 a 18 de Fevereiro, e será acompanhado pela Sport TV.

Irá Federer conseguir superar os obstáculos que tem pela frente para assegurar o numero 1?