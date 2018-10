Benfica impõe goleada ao Boavista

O Sport Lisboa e Benfica impôs uma goleada ao Boavista numa noite inspirada por parte dos jogadores benfiquistas. Numa primeira parte em que o Benfica foi muito superior e conseguiu fazer o seu jogo tranquilamente, os golos surgiram ao minuto 18 por Rúben Dias após assistência de Jardel e ao minuto 44 pelo mesmo Jardel após um canto marcado de forma irrepreensível por Franco Cervi.

O início da segunda parte ficou marcado por algum fulgor ofensivo dos axadrezados que tentaram insistentemente fazer o golo, embora sem sucesso. O terceiro golo aconteceu ao minuto 77 quando, após um cruzamento de Grimaldo, a defesa do Boavista atrapalhou-se e Henrique acabou por marcar um auto golo. Raúl Jiménez fechou as contas da partida quando ao minuto 90, assistido por André Almeida, fez o quarto golo do Benfica.

Rui Vitória, treinador dos encarnados, foi curto e pragmático na análise ao jogo: “Vitória justa, fizemos uma belíssima exibição”. Disse também que foi uma vitória natural pela forma confortável com que a equipa se apresentou em campo. Vitória lembrou também que acabou o jogo com 5 portugueses em campo, sendo que 4 deles são da formação. Questionado acerca do próximo jogo na Mata Real, garantiu que “ vamos canalizar já todas as nossas energias para o próximo jogo”.