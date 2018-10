Antevisão Estoril x Porto: segunda parte de emoções

Vencido na jornada passada pelo Belenenses, o Estoril entra no jogo de quarta-feira com uma pequena vantagem no marcador. A equipa “canarinha” vence o FC Porto por 1-0, e restam apenas 45 minutos para manter, ou talvez aumentar o volume no resultado.Certamente será essa filosofia, de que podem conquistar 3 pontos, que a equipa "estorilista" aplicará em campo. Diminuir a pressão a que estará sujeito, desde o início da segunda parte, e tentar anular a ataque da equipa azul e branca serão pontos importantes no jogo.

De acordo com os regulamentos, vários jogadores poderão jogar esta segunda parte, tanto da equipa do Estoril como do FC Porto.

Por um lado, a equipa de Ivo Vieira contará com alguns defesas que tinha perdido por lesão, por outro, Sérgio Conceição não poderá contar com habituais titulares, Aboubakar e Danilo, ainda condicionados, e Ricardo Pereira com uma lesão, mas poderá colocar em jogo o extremo argelino, Brahimi, recuperado de lesão.

O Futebol Clube do Porto, 1ºclassificado da Liga NOS, entra para este jogo com apenas dois pontos de diferença perante o segundo classificado, Benfica, e procura aumentar essa vantagem para 5, mas precisa de virar e vencer o jogo contra a equipa “canarinha”.

Após a derrota de Liverpool, os azuis e brancos receberam e venceram o Rio Ave, por 5-0, na jornada passada. E em apenas 45 minutos, os dragões já venciam por 3-0, e tentarão aplicar a mesma “receita” para este jogo. Marcar cedo e controlar o jogo, sem dar muitos espaços para o adversário.

No entanto, este será um jogo difícil para ambas as equipas, porque ambas procurarão vencer.