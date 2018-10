Rui Vitória: "Fizemos uma segunda parte de grande qualidade"

Depois de uma vitória arrancada a ferros por parte do Sport Lisboa e Benfica, o treinador dos encarnados, falou à comunicação social. Rui Vitória começou por admitir que o Benfica entrou mole no jogo e por isso, sofreu o primeiro golo do jogo: “ Foi um jogo difícil, com o Paços a entrar de forma determinada. Nós entramos a frio, entramos devagar e a reagir tarde”.

Relativamente ao segundo tempo, o treinador encarnado disse que a sua equipa fez uma segunda parte brilhante: “Fizemos uma segunda parte de grande qualidade, brilhante até! Fomos muito intensos e sempre em busca do golo. Vencemos justamente”.

Perguntado acerca de alguma falta de qualidade por parte dos encarnados durante o jogo, Rui Vitória atirou: “Não concordo. Estamos a falar do tetracampeão nacional (…) Não vamos misturar as coisas. O Paços fez um bom jogo mas nós tivemos muitas oportunidades para ganhar e ganhamos com muito mérito”.