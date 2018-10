Rumores sobre o Dragão

Todos os sectores estão em observação. As mais recentes são no defesa internacional mexicano, que se lesionou há pouco, Diego Reyes, do extremo argelino, Yacine Brahimi e também é equacionado a contratação aos “dragões do guarda-redes espanhol, Iker Casillas.

Em fase final de contrato com os azuis e brancos, o interesse pelo defesa mexicano surge de Itália. A Lázio, assim como outros clubes espanhóis, está atenta às exibições do central portista. A utilização mais frequente, e a sua polivalência para jogar, tem chamado a atenção de potenciais compradores.

Com uma época exímia, Talisca, jogador emprestado pelo Benfica, tem vários interessados no seu passe e o Besiktas procura já o seu substituto. Brahimi surge como possibilidade, pelas características que possui. No entanto, o entrave que será mais vistoso é a cláusula de rescisão de 60 milhões.

Bastou um abraço de Jurgen Klopp para Casillas ser associado ao Liverpool. No final do encontro, da Liga dos Campeões, o treinador dos “reds” abraçou o guarda-redes portista e criou-se a possibilidade de Casillas se transferir, no final da época e no fim do contrato, para Anfield. Embora, exista este rumor, lembre-se que Pinto da Costa pretende renovar com o guardião.

A abertura do mercado assim ditará se será concretizado ou não.