"Vitória justa com muito trabalho"

Rui Vitória falou numa vitória justa: “Uma vitória justa da nossa equipa com muito trabalho. Tivemos mais domínio na segunda parte do que na primeira”. Deixou também elogios à equipa do Vitória de Guimarães “ O Vitória tem sempre equipas com qualidade e agora com o José Peseiro, está muito equilibrada e dificultou-nos a tarefa”.

Perguntado acerca do papel de Raúl Jiménez na partida, o treinador encarnado atirou: “Na altura em que o Raúl entrou, a equipa do Vitória já estava desgastada. É um jogador que mete uma dinâmica muito forte no jogo, é um agitador. Fizemos o segundo golo com um grande trabalho dos dois avançados”.

Para terminar Rui Vitória deixou uma mensagem aos adeptos: “Agradecemos o apoio das pessoas que vieram cá, isso deixa uma mensagem muito clara de que todos acreditamos. É um envolvimento muito grande com as pessoas muito ligadas”.

O técnico do Guimarães José Peseiro, perguntado acerca do golo anulado à sua equipa, respondeu: “Para mim não há penálti. Questiono-me como se marcam penáltis destes em Portugal. Na segunda parte o Benfica foi melhor, sofremos mais e reconheço que teve mais oportunidades”.