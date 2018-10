Sinais (tímidos) de evolução

Na noite deste sábado, Portugal foi ao Stade Roi Baudouin, em Bruxelas, empatar a zero com a Seleção Belga, em encontro de preparação para o Campeonato do Mundo da Rússia.

Depois do empate a duas bolas com a Tunísia, naquele que foi o primeiro jogo deste estágio pré-Mundial'2018, Portugal voltou a não conseguir alcançar o triunfo. A exibição, contudo, e mesmo estando longe da perfeição, ficou mais próxima daquilo que deseja Fernando Santos. Algo que o próprio selecionador admitiu no final da partida.

Ainda assim, os primeiros minutos deste duelo particular deixaram muito a desejar. A Bélgica, com Kevin De Bruyne , Eden Hazard e Yannick Ferreira-Carrasco bastante ativos no ataque, jogava próxima da baliza à guarda de Beto, dominando por completo as operações.

Com o avançar dos minutos, a turma lusa foi equilibrando o encontro. Mesmo sem crias grandes ocasiões de perigo, Portugal, sobretudo a partir da segunda metade do primeiro tempo, foi capaz de reter a bola em seu poder e de jogar no meio-campo belga com alguma autoridade.

Um remate de longe de João Moutinho, que obrigou a uma defesa apertada de Thibaut Courtois, acabou por ser uma das poucas oportunidades dignas desse nome da equipa portuguesa em todo o jogo. A Equipa das Quinas, note-se, jogou sem ponta de lança - Gélson Martins e Gonçalo Guedes eram os homens mais avançados, enquanto André Silva ficou no banco de suplentes -, uma estratégia que, em em termos ofensivos, não surtiu efeito.

Depois de um segundo tempo ainda mais escasso em ocasiões, nenhuma das duas Seleções mostrou grande versatilidade ofensiva - os belgas substituíram alguns dos seus titulares ao intervalo -, e a partida acabou por cair na monotonia.

Em suma, o 0-0 que o marcador registava no final dos 90 minutos acabou por se revelar um resultado justo, entre duas equipas que esperam fazer boa figura no Mundial.

Portugal voltará a entrar em campo na quinta-feira (7), diante da Argélia. O último jogo da preparação portuguesa rumo ao Campeonato do Mundo irá ter lugar no Estádio da Luz, em Lisboa.