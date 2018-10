Uruguai cai nos quartos

O adversário que eliminou Portugal do Mundial da Rússia jogou sem Cavani, o herói do jogo anterior, e a diferença foi notória na partida que ao intervalo os gauleses já venciam por 1-0, com um cabeceamento de Varane, aos 40’ após o cruzamento do avançado do Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.



O guarda-redes Lloris impediu o golo do adversário por várias vezes, mas foi a sua equipa que montou o cerco à baliza de Muslera até ao primeiro ao golo antes do intervalo.



Com a segunda parte veio mais um golo dos franceses, aos 60’, e uma falha de Muslera que permitiu a Griezmann fechar o resultado, afastando os uruguaios da próxima fase do Campeonato do Mundo, na Rússia. Uma França claramente superior com jogadores de grande qualidade como Mbappé, o próprio Griezmann e Pogba e nem Luís Suarez poderia fazer a diferença sozinho num jogo claramente difícil para a sua equipa.



A Bélgica é o próximo adversário da França nos quartos-de-final do Mundial 2018 e as próximas duas seleções a carimbar o passaporte para a fase seguinte irão medir forças este sábado. Às 15h defrontam-se ingleses e suecos e às 19h russos e croatas.