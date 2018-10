Reviravolta no sorteio da Liga

Um pequeno engano de quem abriu o papel levou a que todo o sorteio fosse repetido alterando um pouco o cenário do anterior.

Por exemplo, logo na primeira jornada, que se inicia a 12 de agosto, iria haver os seguintes jogos:

.Belenenses – Vitória de Setúbal

.SC Braga – Nacional

.FC Porto – Rio Ave

.Sporting – Tondela

.Moreirense – Aves

.Marítimo – SL Benfica

.Santa Clara – Boavista

.Feirense – Chaves

.Portimonense – Vitória de Guimarães

O novo sorteio ditou que os jogos da primeira jornada irão ser:

.SL Benfica - Vitória SC

.SC Braga - CD Nacional

.CD Feirense - Rio Ave FC

.Vitória FC - CD Aves

.CD Tondela - Os Belenenses

.Portimonense - Boavista FC

.FC Porto - GD Chaves

.Marítimo M. - Santa Clara

O dérbi da terceira jornada mantem-se e põe frente-a-frente Benfica e Sporting, na Luz, a 26 de agosto.

Na sétima jornada temos o primeiro clássico. O Benfica recebe o FC Porto, no dia 7 de outubro, em mais um jogo em casa.

O próximo clássico encerra a primeira volta do campeonato, no dia 12 de janeiro, com mais um jogo fora do FC Porto, desta vez em Alvalade

para denfrontar o Sporting CP.