Gelson apresentado em Espanha

Inicialmente, avançou-se que o contrato seria de seis anos, mas os espanhóis corrigiram o erro e confirmaram que a duração iria ser de cinco.

O internacional português representou o clube de Alvalade desde os tempos de formação e segundo avançam os colchoneros, chega a Madrid como um jogador "livre". Gelson Martins foi um dos jogadores que rescindiu unilateralmente após as agressões à equipa em Alcochete.

O extremo junta-se assim a Rui Patrício, a Daniel Podence e a William Carvalho na lista dos jogadores que já estão confirmados noutros clubes após as rescisões.

Bas Dost e Bruno Fernandes voltaram atrás na decisão e regressaram a Alvalade. Ainda sem decisão tomada estão Rafael Leão e Battaglia cujas negociações ainda estão a decorrer.

Segundo avançam alguns jornais, o Sporting apresentou queixa contra os jogadores que assinaram com outros clubes, porque o clube não chegou a acordo com nenhum dos clubes envolvidos pelos seus passes. No caso de Gelson, recusou a proposta de 15 milhões por metade do passe.