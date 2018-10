Contratempo para Rui Vitória

No primeiro treino em Lisboa, após o estágio nos EUA, o jovem nigeriano Ebuehi sofreu uma “rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo."

O jovem lateral direito foi contratado pelas “águias” depois de ter chegado ao final do contrato com os holandeses do Den Haag. O nigeriano chegou para, juntamente com André Almeida, lutar por um lugar no lado direito da defesa encarnada, após o fracasso de Douglas na época passada.

Esta é uma lesão semelhante aquela que Krovinovic sofreu no dia 20 de Janeiro no jogo frente ao Chaves, no Estádio da Luz. O croata ainda se encontra a recuperar dessa lesão.

Entretanto o Benfica entrou em contacto com Mato Milos para que o jogador regresse ao Benfica. O clube encarnado contratou o jogador ao NK Istra no verão passado e depois cedeu o lateral direito Lechia Gdansk.

Para além do regresso deste jogador, o Benfica estuda a possibilidade de procurar outro jogador para a posição no mercado de transferências.