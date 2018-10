Benfica vence Fenerbahçe na Luz

O clube da Luz garante assim a vantagem sobre o adversário na primeira mão do jogo que poderá dar acesso à liga milionária. Cervi garantiu o golo da partida, aos 69', com cruzamento de outro argentino, Salvio.



Num jogo dominado pelos vermelhos, que deram bastante trabalho ao guardião Demirel, está aberto o caminho para a passagem à fase seguinte.



Logo no primeiro minuto, Cervi, o autor do golo, pediu grande penalidade por alegada falta da Isla. O árbitro nada assinalou e o marcador permaneceu a zeros até à segunda parte. No primeiro quarto de hora, os visitantes tinham entrado melhor no jogo, mas depois a moeda inverteu-se e saíram mesmo de Lisboa com a derrota.



Com muitas novidades, nomeadamente na baliza, o Benfica faz assim o primeiro jogo oficial da época 2018/2019.

Com um futebol dominador, mas não superior, o clube lisboeta vai ter que segurar o resultado para alcançar o tão desejado lugar na Champions e convencer os adeptos que a equipa está evoluída e melhorada em relação à passada temporada.

A segunda mão irá realizar-se já na próxima semana, no dia 14 de agosto, em Istambul.