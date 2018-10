O adeus dos arsenalistas à Europa

Os minhotos tentaram hoje, na pedreira, desbloquear a igualdade (1-1) da primeira mão frente aos ucranianos do Zorya Luansk .

A primeira parte terminou com um empate a zeros e sem grandes ocasiões de golo e lances polémicos.

Os quatro golos da partida surgiram apenas na segunda metade do jogo.

O Sporting Clube de Braga esteve por duas vezes na frente do marcador com golos de João Novais (65 minutos) e Ricardo Horta (73 minutos), mas os Ucranianos responderam de imediato e com pontaria certeira em ambas as ocasiões, primeiramente por Ratão (70 minutos) e posteriormente Karavaev (80 minutos), golos estes que carimbaram a eliminação dos Arsenalistas na 3ª pré-eliminatória da Liga Europa de Futebol.

Já nos descontos os minhotos reclamaram uma mão na bola na grande área dos ucranianos, mas o árbitro da partida nada assinalou.

No final do encontro ficou registado o empate a duas bolas que confirmou o afastamento da equipa de Abel da Liga Europa. O Braga falha assim o acesso à fase de grupos da prova que era um dos objetivos da temporada.

Os Ucranianos prosseguem na competição e vão agora encontrar o Lepzig no playoff de acesso à fase de grupos.