Modric supera Ronaldo e é o melhor do ano

Luka Modric foi eleito o melhor jogador do ano da Liga dos Campeões da época transata. O médio croata que representa as cores do Real Madrid superou Salah do Liverpool e antigo companheiro de equipa, Cristiano Ronaldo, que agora defende o emblema da Juventus.

Modric sucede assim ao internacional português na conquista do troféu, após um ano fantástico, onde venceu a liga milionária pelo emblema de Madrid e chegou à final do Mundial da Rússia, onde perdeu para a seleção francesa.

Nos restantes prémios da UEFA, domínio absoluto do Real Madrid. Keylor Navas foi eleito o melhor guarda-redes da competição, Sergio Ramos o melhor defesa, Luka Modric o melhor médio e por fim, Cristiano Ronaldo, eleito o melhor avançado da temporada passada da Liga dos Campeões.