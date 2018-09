Após o empate da seleção nacional a uma bola frente à Croácia, vice-campeã mundial, o técnico português mostrou-se agradado com a boa prestação de Portugal.

"Fizemos uma exibição bem conseguida dentro do que eu esperava. Acabámos por dominar o jogo e na primeira parte o mais justo era acabar por sair a vencer pelas oportunidades que conseguimos criar. Foi um bom jogo para um amigável, e jogámos bem contra uma equipa poderosa.", afirmou na entrevista rápida após o encontro.

Fernando Santos deu oportunidades a jogadores menos habituais para participarem no jogo e chegou mesmo a promover as estreias de Gedson Fernandes e Sérgio Oliveira. No entanto, contra a Itália será diferente. "É importante mostrar que todos são importantes para a seleção. Mas contra a Itália não vamos promover tantas alterações. Não faz sentido nenhum, porque é um jogo muito importante para nós."

No final do amigável, Luka Modric revelou que Ronaldo lhe enviou uma mensagem, após o croata ter conquistado o prémio Jogador do Ano da UEFA. Na conferência de imprensa, Fernando Santos foi convidado a comentar as declarações do médio. "Tudo o que andaram a falar não valeu nada. O Cristiano deu mais um exemplo de fair play. Pela voz de Modric percebe-se a grandeza de Ronaldo.", afirmou o selecionador nacional.

Portugal começa agora a preparar o encontro frente à Itália, no dia 10 de setembro às 19.45 horas, que marca a estreia da seleção das quinas no grupo 3 da Liga das Nações.