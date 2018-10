Fim de uma era: Modric é o melhor do mundo

Esta segunda à noite foi conhecido o vencedor do prémio que distingue o melhor jogador do mundo para a FIFA. Após 10 anos em que os vencedores foram Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, surge nesta lista o croata Luka Modric. O médio foi peça fundamental na conquista da UEFA Champions League por parte do Real Madrid e liderou a Croácia até à final do Mundial 2018, naquela que foi a melhor prestação da história da seleção. Cristiano surge no segundo lugar, seguido de Salah.

Cristiano Ronaldo e Messi não compareceram à gala.

Lista de vencedores:

Prémio Puskas - Mohamed Salah.

Melhor Treinador masculino - Didier Deschamps.

Melhor Guarda-redes - Thibaut Courtois.

Melhor Treinador feminino - Reynald Pedros.

Melhores Adeptos - Adeptos do Peru.

Prémio Fair-play - Lennart Thy.

Melhor Jogadora do ano - Marta.

Melhor Jogador do ano - Luka Modric.

Onze do ano - David De Gea, Dani Alves, Raphäel Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, N'Golo Kanté, Eden Hazard, Lionel Messi, Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo.