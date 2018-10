FC Porto vence e ascende ao primeiro lugar

Em dia de 125º aniversário, os azuis e brancos, deram uma alegria aos adeptos e ascenderam à liderança da liga, mesmo que à condição. É que os bracarenses jogam no próximo domingo frente ao Belenenses e podem ultrapassá-los na liderança.

O jogo começou positivo para o lado do aniversariante. Foram três os remates quase certos que Cláudio Ramos impediu de entrarem na sua baliza: primeiro de Brahimi, depois de Marega e mais tarde de Herrera.

Com um jogo bastante equilibrado antes do fim da primeira parte, Aboubakar falha na frente da baliza porque tropeçou, após uma fugida de Otávio que mandou para Marega e que por sua vez picou para o colega de equipa, mas sem sucesso deste.

Nos segundos 45 minutos aconteceu o inverso. Com um Tondela mais forte e a pressionar, a melhor oportunidade dos dragões foi, mais uma vez, de Aboubakar que, no lance, acabou por cair e ter que ser substituído.

Para fazer a troca, Sérgio Conceição, lançou "Tiquinho" Soares. O avançado brasileiro regressou à competição e da melhor maneira. Após 21 minutos em campo faz o golo da vitória portista e levanta todo um Estádio do Dragão que aguardava ansiosamente pelo um festejo em dia de festa.

Aguentando até aos 96', o FC Porto, fica então em primeiro com 16 pontos, o SL Benfica com 15 e o SC Braga com 14, com menos um jogo.