"A Taça de Portugal é uma competição que queremos vencer".

O Sporting vai até Alverca para defrontar o Loures para tentar a vitória que lhe dará acesso à fase seguinte da prova.

Na tarde desta sexta o técnico leonino fez a antevisão do encontro e admitiu a vontade da sua equipa em seguir em frente e mesmo em vencer no último jogo, no Jamor.

O treinador deixou ainda largos elogios ao seu adversário, "O Loures tem uma forma de jogar diferenciada, com um nível de jogo mais elevado do que é praticado no seu campeonato", acrescentando que deseja não ver a ideia de jogo deles, "para nosso bem".

No entanto, admite o favoritismo, "Favorito é o Sporting, mas os jogadores do Loures vão estar mais do que motivados" e que a Taça de Portugal tem muitas surpresas, dizendo ainda que a sua equipa não quer ser uma delas.

Quanto aos convocados foram 20 os jogadores chamados por Peseiro para a deslocação. De fora do grupo ficaram Coates, Acuna, Ristovsky, Battaglia e Diaby. Todos estes estiveram ao serviço das respetivas seleções.

De regresso está Bruno César. O brasileiro ainda não tinha sido convocado para nenhum jogo desta temporada. Também Luís Maximiliano, Miguel Luís e Elves Baldé constam na lista.

O Loures - Sporting vai ser jogado neste sábado à noite, às 20:45, no Complexo Desportivo FC Alverca, em Vila Franca de Xira.