SL Benfica perde na Holanda

Com um empate quase pela certa, e com um par de boas defesas por parte do guardião alemão, a equipa portuguesa acaba por perder o jogo já no tempo de descontos com um golo apontado por Mazraoui.

Foram 93 minutos de um jogo bastante equilibrado para ambas as equipas, mas à qual os holandeses levaram a melhor e conquistaram os 3 pontos em casa.

Conti salvou a sua equipa de um golo ainda na primeira parte com um corte em cima da linha de golo da baliza de Odysseas. O argentino esteve também envolvido no lance do último minuto que ditou a derrota benfiquista, pois a bola cortada bate em Grimaldo e atraiçoa o guarda-redes.

Somando apenas 3 pontos, e no terceiro lugar, a equipa da Luz, complica assim as contas para o apuramento à fase seguinte da competição.

As outras duas equipas do grupo, Bayern de Munique e AEK, defrontaram-se também na noite desta terça, na Grécia, com uma vitória por 2-0 para os alemães.

A classificação do grupo E agora é a seguinte:

Bayern de Munique e Ajax: 7 pontos

SL Benfica: 3 pontos

AEK: 0 pontos

Dia 7/11 é a vez da equipa dos países baixos viajar até Portugal para a segunda mão do confronto.