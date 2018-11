Águias procuram regressar às vitórias

Depois da vitória na Taça de Portugal frente ao Sertanense, seguiram-se duas derrotas seguidas para a equipa de Rui vitória: em Amesterdão frente ao Ajax e na visita ao Belenenses. Esta última custou ao Benfica a perda da liderança do campeonato.

As águias entram em campo esta sexta-feira para tentar reverter a situação e voltar a liderança da Liga, ficando depois à espera de saber os resultados dos jogos do FC Porto e do SC Braga.

Este jogo do campeonato antecede a receção dos encarnados ao Ajax que será um jogo muito importantes nas contas do grupo E da UEFA Champions League.

O Benfica x Moreirense está marcado para as 20h30 desta sexta-feira, no Estádio da Luz.