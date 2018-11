Lokomotiv tenta roubar três pontos ao líder

O FC Porto continua invicto no primeiro lugar do grupo D com 7 pontos, mas a equipa de Eder e Manuel Fernandes não irá desistir tão facilmente dos primeiros pontos na Champions.

Os dragões recebem o adversário sem Fabiano, que não treinou na última sessão, e sem Aboubakar, que continua lesionado.

Tiquinho Soares poderia ver a chance de ir a jogo caso a sua equipa o tivesse inscrito na competição. Como tal, o técnico azul e branco deverá optar por André Pereira.

O Lokomotiv já aterrou no Porto, na tarde de domingo e já fez o treino de adaptação. Do aeroporto Francisco Sá Carneiro saíram 23 jogadores do clube da Rússia, incluindo os internacionais portugueses.

O português Eder sente-se bem em regressar a Portugal para jogar e acredita num bom resultado para a sua equipa, "É sempre bom regressar a casa. Temos muita vontde de voltar às vitórias", concluindo que "uma vitória seria espectacular".

Os dois medirão forças esta terça-feira no Estádio do Dragão, no Porto, no quarto jogo do grupo D da Liga dos Campeões, às 20h.