Duelo Esgotado

O FC Porto recebe este domingo os vilacondenses para o jogo da 14ª jornada da Liga NOS que marca a despedida dos jogos em casa do ano de 2018.

Os portistas contam com o melhor treinador dos meses de outubro e novembro, prémio que Sérgio Conceição recebeu na passada sexta-feira pelas mãos de Sónia Carneiro, diretora execuiva da Liga, no Olival.

No entanto, o técnico, enfrenta alguns desafios para domingo. Otávio, Danilo e Aboubakar continuam lesionados e o único que está em incógnita para ir a jogo é o médio português, uma vez que o brasileiro Otávio deverá parar cerca de um mês e Aboubakar ainda recupera de uma lesão no joelho.

Com José Gomes de fora do plano técnico da equipa de Vila do Conde, é Augusto Gama, treinador-adjunto, será o substiuto para o jogo no Porto.

O antigo jogador da equipa garante o mesmo empenho e profissionalismo no jogo e admite que irá corrigir alguns erros na defesa para tentar um bom resultado em casa do adversário.

Quanto às baixas, Diego Lopes náo poderá ir a jogo devido a lesão, assim como Nuno Santos, Joca e Borevkovic. Galeno como está cedido pelo adversário não poderá ir a jogo.

A partida terá lugar no Estádio do Dragão, este domingo, às 15h.