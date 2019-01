GD Chaves e o desejo da vitória

Neste fim de semana desportivo, o GD Chaves recebe o Futebol Clube do Porto, um jogo no mínimo competitivo, pois os dois clubes procuram melhorar os seus resultados.

O Chaves é detentor do penúltimo lugar da tabela classificativa, mas não tenciona facilitar a vida aos portistas, muito pelo contrário. Tiago Fernandes vê todos os jogos da sua equipa como uma final e a vontade de pontuarem para subirem de patamar e continuar com as vitórias é muita.

Em conferência de imprensa, o treinador deixou ainda claro que desde que chegou à equipa aspetos como "concentração, organização, equilíbrio e competência" têm vindo a ser melhorados e serão as armas usadas para o jogo desta sexta feita. "Sabemos que o Porto é uma equipa que consegue aproveitar o espaço que lhes é dado, por isso, e considerando o fator casa, vamos usar as nossas competências para dificultar o adversário", disse ainda Tiago Fernandes, que não conta com quatro jogadores para este jogo.

O Futebol Clube do Porto é o favorito à vitória, mas, ainda assim, não espera facilidades. À frente na corrida pelo titulo de campeão nacional, Sérgio Conceição espera um "jogo difícil, porque vamos defrontar uma equipa que precisa de pontuar para subir na tabela", como frisou na conferência de imprensa de hoje.

Sérgio Conceição continua com o seu plantel desfalcado e conta, ainda, com as lesões de Brahimi (ainda condicionado e em tratamento), Maxi Pereira, João Pedro e Otávio (que já realizaram esta manhã treino condicionado e ginásio), Danilo, e Aboubakar.

O Porto quer devolver aos seus adeptos a confiança e os bons resultados, depois do empate a 0 com o Sporting e das dificuldades do jogo a contar para a Taça de Portugal contra o Leixões (1-2 para o FC Porto, que agarrou a vitória já no prolongamento).