O derby lisboeta

Já são 85 os jogos em que as duas equipas se defrontam para a Primeira Liga, em Alvalade. Destes 85 jogos, os sportinguistas contam com 33 vitórias e os benfiquistas 32, os restantes 21 deram em empate.

Na época 2018/2019, as duas equipas estão separadas por cinco pontos, estando os leões com 39 pontos, em quarto lugar, e águias com 44, em segundo.

Quer uma equipa quer outra fizeram alterações na suas equipas no início do ano, entre elas os guardiões: Renan Ribeiro (SPO) e Odysseas Vlachodimos (BEN).

Renan VS Odysseas:

Renan Ribeiro tem 28 anos e nasceu em Ribeirão Preto, no Brasil. Chegou ao campeonato português na época 2017/2018 para alinhar pelo Estoril Praia, fazendo 17 jogos.

Em 2018/2019 chega ao Sporting CP e ganha a titularidade depois da saída de Rui Patrício para Inglaterra. De verde e branco já conta com 21 partidas, incluindo todas as competições em que o Sporting ainda está a competir.

De leão ao peito, já conquistou a Taça da Liga nesta temporada frente ao FC Porto, em Braga.

Odysseas Vlachodimos tem 24 anos e nasceu em Estugarda, Alemanha. No entanto, o benfiquista, tem dupla nacionalidade, optando por jogar como internacional grego.

Fez toda a formação na Alemanha até que em 2015/2016 chega ao Panathinaikos. Nessa época fez apenas 1 jogo, mas nas duas seguintes, contou presença em 62 partidas.

Chegou a Portugal esta época para alinhar pelas águias, uma vez que estas precisariam de um guarda-redes mais experiente em relação a Bruno Varela e a Svilar.

De vermelho e branco já disputou 29 jogos: 19 para a Liga Portuguesa, 4 para a qualificação para a Liga dos Campeões e 6 já na competição milionária.

Nas alterações estão também incluídas as equipas técnicas. Ambas começaram a época com outros treinadores, mas neste ponto já têm Marcel Keiser e Bruno Lage aos comandos.

Keiser VS Lage:

Marcel Keiser tem 50 anos e é holandês. Ao contratá-lo, Frederico Varandas, teve com toda a certeza, em conta o reportório de equipas que já orientou. Entre elas estão: Ajax, Telstar e Argon,na Holanda, e Al Jazira, nos Emirados Árabes Unidos, por exemplo.

Desde que é treinador dos leões já conquistou a Taça da Liga aos dragões, duas vitórias nos dois jogos que orientou na Liga Europa, três vitórias nos três jogos da Taça de Portugal e cinco vitórias em nove jogos da Liga Portuguesa.

Bruno Lage tem 42 anos e nasceu em Setúbal. Treinou durante oitos anos equipas da formação vermelha e branca antes de rumar ao Al Ahali, no Dubai, também para orientar a formação do clube. Em 2015/2016, ruma a Inglaterra para ser adjunto no Sheffield Wed durante cerca de duas épocas e meia e a meio da temporada 2017/2018, vai para adjunto do Swansea.

Regressa à Luz esta temporada para a equipa B, mas aquando do despedimento de Rui Vitória, ascende ao cargo de treinador interino da equipa principal, onde em seis jogos, conseguiu cinco vitórias.

Depois destes confrontos antes do jogo, as duas equipas, entram em campo este domingo, às 17:30, no Estádio José de Alvalade.