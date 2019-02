Benfica vence e reaproxima-se do FC Porto

Foi logo no primeiro minuto de jogo que Baldé fez um ataque de perigo, deixando os benfiquistas com o coração nas mãos, porém o árbitro assistente levantou a bandeirola, tirando assim o lance por posição irregular. E quem levou a melhor foi mesmo a equipa visitante. Aos 3 minutos o Benfica inaugurou o marcador. Depois de um fantástico passe de Samaris, que passou por cima de toda a defesa do Aves, Seferovic recebe com o peito e acaba com classe, fazendo a bola sobrevoar sobre Beunardeau. Estava assim feito o primeiro golo da partida.

Aos 9 minutos de jogo foi a vez de João Félix tentar aumentar a vantagem do Benfica, com um passe de Rafa que saiu ao lado. Uma equipa que mostrava sede de vencer e entrava com toda a carga na área do Aves.

Com um Benfica que entrou bastante forte e com precisão, sair a jogar para o Aves era cada vez mais difícil. Era necessário uma organização de raiz da equipa da casa, principalmente, a nível de intensidade e conseguir acompanhar os laterais das águias. Reorganização essa que foi nascendo com o passar dos minutos, com o Aves ser inteligente e a conseguir sair a jogar com as perdas de bola do adversário.

O primeiro ataque de perigo da equipa da casa surgiu aos 18 minutos por parte de Luquinhas, com a bola rasteira mas a sair ao lado. É ao bater da primeira meia hora que o Aves quase consegue o empate, mas Vlachodimos estava atento e atira o remate de Vítor Costa para canto.

Rafa Silva aumenta a vantagem do Benfica aos 37 minutos. Estava assim feito o 2-0, depois de um remate direto do médio à baliza. A partida seguiu para intervalo com a equipa visitante em vantagem, mas antes ainda houve tempo para uma grande defesa de Vlachodimos depois de um forte remate de Rodrigo.

João Félix ameaça logo no regresso da segunda parte, depois de um forte remate, que Beunardeau defendeu. E aos 55 minutos Vítor Costa faz um excelente trabalho ao conseguir roubar o golo a Seferovic, quando o avançado apenas precisava de encostar para dentro da baliza.

3-0 aos 59 minutos por Ferro. Depois de um canto de Pizzi, Ferro recebe a bola e, sem precisar de grande esforço, brilha com um chapéu e aumenta a vantagem do Benfica.

O Benfica continuava a fazer o seu jogo rápido, aumentando as dificuldades do Aves.

Aos 64 minutos Ferro vê o vermelho direto. O defesa central trava à entrada da área Derley, evitando assim que este se isolasse. Em consequência, Rodrigo bate o livre, mas Vlachodimos defende.

João Félix ao bater dos dez minutos finais, recebeu a bola entre linhas e atira cruzado, mas a bola passou junto ao poste. Jonas teve ainda tempo de tentar um chapéu, mas o Beunardeau tinha o lance controlado.

O Benfica venceu, assim, por 3-0 o Desportivo das Aves e fica de novo a um ponto do líder FC Porto.