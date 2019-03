Militão já é do Real Madrid

Acabaram as especulações à volta do clube madrileno e do defesa do FC Porto. O Real Madrid oficializou esta quinta-feira a contratação de Éder Militão ao FC Porto. O negócio vale 50 milhões de euros e o contrato é válido por seis épocas.

Militão torna-se assim o primeiro reforço de Zidane, que está de volta ao comando do clube espanhol. O negócio terá sido fechado na passada segunda-feira, altura em que Militão realizou alguns exames médicos na cidade do Porto. É de referir, também, que o São Paulo, antigo clube do brasileiro, deverá lucrar com este negócio cerca de 6,7 milhões de euros, pois ainda têm na sua posse 10% do passe do jogador.

A SAD Portista também já se manifestou e já oficializou à CMVM o negócio. Desta forma, Éder Militão fica vinculado ao Real Madrid até junho de 2025.