Fim da caminhada europeia 

As águias partiram para a Alemanha com uma vantagem de 4-2, conseguida na primeira mão, no Estádio da Luz. Bruno Lage voltou a fazer algumas alterações no esquema tático. Fejsa e Samaris fizeram dupla no meio campo, enquanto Gedson jogou nas costas do ponta-de-lança, como no jogo em Lisboa.

O Benfica foi capaz de fazer com que a equipa do Eintracht tivesse dificuldade na criação. Assim, a primeira parte foi muito disputada no meio-campo, sem oportunidades clamorosas para as equipas.

Ao minuto 36 o Eintracht chegou ao golo. Kostic encontrou uma bola que tinha ressaltado no poste e fez o 1-0 para a equipa da casa. As imagens mostraram que o jogador estava em posição irregular. A ausência de VAR nesta competição permitiu que os alemães se adiantassem no marcador. Na sequência dos protestos, Bruno Lage foi expulso do banco de suplentes do Benfica.

Na segunda parte as águias entraram com uma atitude mas ofensiva, à procura do golo que lhes iria trazer algum conforto. O jogo continuou dividido mas foi o Eintracht que acabou por marcar novamente. Sebatian Rode rematou uma bola que andava perdida à entrada da área encarnada e colocou a equipa da casa em vantagem na eliminatória.

Com o resultado desfavorável, o Benfica partiu para cima dos alemães à procura do golo. Salvio rematou ao posto na sequência de um cruzamento da esquerda. Apesar das tentativas, a equipa de Bruno Lage não chegou ao golo e acabou por perder 2-0.

A derrota significa a eliminação do Benfica da Liga Europa. A partir de agora todo o foco dos encarnados está na conquista do campeonato nacional.