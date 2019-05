Aves campeão da Liga Revelação 

No início da última jornada da primeira edição da Liga revelação, três eram as equipas candidatas a receber o troféu: Aves, Rio Ave e Sporting. O Desportivo das Aves entrou em campo em vantagem, contudo tudo estava dependente do resultado dos adversários. Por essa razão, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) colocou três troféu nos estádios dos possíveis campeões.

As três partidas estavam a acontecer em simultâneo. O Sporting estava a vencer contra o Benfica, mas o número de golos já não chegava para alcançar os do Aves e Rio Ave, por isso a disputa do título encontrava-se entre estas duas equipas nortenhas. A equipa de Vila das Aves esteve a vencer por 1-0, mas o Braga acabou por empatar ja na segunda parte. O mesmo aconteceu com o Rio Ave, que começou por estar a vencer uma bola, mas o Estoril empatou já no segundo tempo da partida.

Quando suou o apito final do árbitro em Fão (Braga), o Desportivo das Aves ainda não sabia se ia ser campeão, uma vez que que o jogo em Vila do Conde ainda não tinha terminado.

Jogadores e adeptos esperavam ansiosamente. O Estoril marcou já nos momentos de descontos e, assim, o Aves consagrou-se campeão da Liga Revelação.

Em segundo lugar ficou o Sporting e o Braga em terceiro.