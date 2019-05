FC Porto vence último jogo

A equipa do Porto e o SL Benfica entraram em campo esta tarde separados por dois pontos e com as contas do campeonato ainda em aberto.

Na cidade do Porto, no clássico, a partida começou às 18:30 e passados dezanove minutos já os leões jogavam com 10. Borja foi expulso após Fábio Veríssimo consultar as imagens do VAR e confirmar que a falta sobre Corona não era só para cartão amarelo.

Os dragões aproveitaram a desvantagem do adversário e, como era de esperar, tentou dominar o jogo ao alterar o esquema de para um 4x4x2.

Marega, aos 37', ainda marca a Renan, mas o árbitro, juntamente com a ajuda do VAR, entendeu que o golo deveria ser anulado. Foi tudo a zeros para o intervalo.

No regresso da pausa, a equipa da casa, fazia e tudo para vencer o jogo, mas o primeiro a marcar foi Luiz Phellype, aos 61'. Acuna intercepta uma bola de Corona e numa jogada consegue soltar para Diaby que lhe devolve para fazer o passe para o colega de equipa marcar.

O primeiro portista chega aos 78'. Danilo não deixa escapar a oportunidade e de cabeça empata a partida. Os minutos que se seguiram foram de grande oportunidade para a equipa de Sérgio Conceição. Valeu Renan e os centrais leoninos para segurar o resultado.

No entanto, o golo da noite surge aos 87'. Hector Herrera aproveita o desvio do companheiro Felipe e com um pontapé de bicicleta marca o segundo da conta azul e branca. Também este lance foi revisto pelo VAR, mas o golo foi mesmo validado.

Aos 90' surge uma grande confusão no relvado do Dragão que acabou com a expulsão de Corona (que já não joga a final da Taça de Portugal) e os amarelos a Petrovic e a Acuna.

Mesmo com a vitória as contas mantiveram-se as mesmas e o FC Porto ficou a dois pontos do campeão SL Benfica.