Portugal goleia Lituânia

Desde cedo as duas equipas tentaram seguir em vantagem. Do lado de Portugal, Bernardo Silva passa para Bruno Fernandes, mas a defesa da Lituânia conseguiu afastar o perigo. Do lado da Lituânia, Slivka atira por cima. Tudo começou com um cruzamento da direita, que o jogador atirou por cima, sem perigo para Rui Patrício.

Aos 7' grande penalidade é assinalada a favor de Portugal. Cristiano e João Félix fizeram uma combinação perfeita e Félix chutou na tentativa de golo, com a bola a desviar no braço direito de Palions. Ronaldo bateu o penalti e colocou Portugal na frente do marcador.

Era a seleção portuguesa que ia conseguindo criar mais situações de perigo. Primeiro, Ronaldo ganhou espaço central e remata ainda de fora da área. Porém, a bola desviou, mais uma vez, na defesa adversária. Mais tarde, Cancelo cruzou rasteiro e, na tentativa de desvio, Girdvainis quase fez o auto-golo. Valeu a defesa de Setkus.

Aos 28' o empate apareceu. Andrivskevi recebe a bola de canto e cabeceia. A bola ainda bateu na barra, mas acabou por entrar e reduzir o resultado.

Portugal ia tentando dar resposta ao golo sofrido, com João Félix a rematar do lado esquerdo, mas Setkus defendeu por cima. Rúben Neves lançou Félix pela esquerda, mas novamente o redes lituano conseguiu a defesa.

Ainda antes do intervalo, Cristiano Ronaldo fez uma tabela com Bruno Fernandes, que remata no limite da área, mas a bola acabou por sair ao lado. Mais tarde, Bruno Fernandes tentou de novo à entrada da área, desta vez com a bola a passar por cima. William também tentou, mas não conseguiu ser feliz.

Já no segundo tempo, cancelo cruza de fundo para Ronaldo, que apenas conseguiu tocar para Félix que rematou ao lado.

Aos 55' aparece a Lituânia, com Laukzemis a rematar contra Raphael Guerreiro. Na recarga, Kuklys chutou muito torto.

Aos 62' começou a chuva de golos para Portugal. O segundo golo pareceu ser auto-golo, mas a UEFA atribuiu o golo a Cristiano Ronaldo. Pois, o golo nasceu com Ronaldo a rematar fora da área. Setkus parecia ter a defesa controlada, ainda assim a bola subiu, bateu-lhe na nunca e acabou por entrar na baliza. Três minutos mais tarde, Cristiano Ronaldo volta a marcar. Bernardo esteve na assistência ao receber a bola na direita e a coloca-la na área, onde o capitão apareceu e desviou para o fundo das redes. Dez minutos mais tarde, surge o quarto golo português e, de novo, com Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo como os autores da jogada. Bernardo lançou Ronaldo pela esquerda, que apenas teve de finaliza.

A goleada portuguesa acabou com William Carvalho a fazer o quinto golo. Depois de muita confusão na área da Lituânia, a bola acabou por sobrar para William que rematou para o golo. Setkus ainda tocou na bola, mas não conseguiu impedir.