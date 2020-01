Primeira meia-final da Taça da Liga

É já amanhã que a meia-final da Taça da Liga se disputa. Depois do dérbi que marcou o fim de semana, o Sporting entra em campo com o SC Braga com a ambição de estar na final da competição.

Emanuel Ferro, em conferência de imprensa leonina, realça que não existe qualquer sentimento amargo devido ao dérbi com o rival Benfica, enfatizando que são competições diferentes. "Trata-se de um jogo diferente dos do campeonato, mas a nossa forma de o preparar não muda muito porque entramos para cada jogo para vencer", afirmou.

Do lado do Braga, o treinador adjunto presente na conferência de imprensa descartou o favoritismo perante o adversário e assumiu ser "um jogo importante perante um adversário muito difícil e estamos muito motivados e confiantes de que a nossa identidade de jogo nos permita levar à final". Ainda assim, Micael Sequeria será um jogo de emoções porque em causa está a presença na final da Taça de Liga.

Em termos estatísticos, os bracarenses vêm do campeonato com três vitórias consecutivas, sendo a última no Estádio do Dragão (2-1). Já o Sporting vem de uma derrota com o rival Benfica por 2-0.

A primeira meia final tem lugar nesta terça-feira, 21 de janeiro, pelas 19h45.