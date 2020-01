FC Porto recebe Gil Vicente

Após a derrota na final da Taça da Liga contra o SC Braga, o FC Porto volta a entrar em campo para jogar a 18ª jornada da Liga Nos. Sérgio Conceição, técnico da equipa portista pediu para este jogo ser adiado para quarta-feira, uma vez que "jogamos sábado e depois terça-feira para a liga, não chega a 72 horas", afirma o treinador.

O Gil Vicente nunca venceu nem nunca conseguiu um empate no recinto da equipa portista, seja no Estádio das Antas, seja no Estádio do Dragão.

Sérgio Conceição não fez a habitual conferência de imprensa de antevisão ao encontro entre os dois clubes.

Do lado dos azuis e brancos, Pepe, Nakajima e Zé Luís continuam em tratamento e trabalho de ginásio. Quanto ao Danilo, este foi a grande ausência no treino desta manhã de segunda-feira, e que fez apenas tratamento.

Quanto à equipa de Gil Vicente, Vítor Oliveira, técnico do clube, continua com duas dúvidas para te jogo: o avançado Rúben Ribeiro e p central Nogueira ainda estão em recuperação de lesões. Fernando Fonseca deverá voltar a ser uma escolha inicial do treinador.

O encontro entre as duas equipas está agendado para esta terça-feira para as 20:15h, no Estádio do Dragão.