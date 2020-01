Sporting CP conquista o 3ºlugar

A beneficiar do fator casa, os verdes e brancos, entraram mais fortes no jogo e a controlá-lo desde cedo. A lesão prematura de Luiz Phellype, obriga Silas a estrear Sporar certamente mais cedo do que previsto pelo técnico.

O jogador que foi confirmado como jogador do Sporting há cerca de uma semana, entrou forte na partida e a ajudar de imediato os colegas a fazerem mais e melhor. Aos 18' remata certeiro à baliza insular e valeu Amir para defender com os pés a tentativa de golo do esloveno.

Porém, um minuto depois, Coates marca na mesma baliza. O árbitro assistente assinala fora de jogo que depois foi confirmado pelo VAR.

Aos 38' surge a grande oportunidade para o Marítimo se adiantar no marcador. Rodrigo Pinho recebeu de Nanu e rematou certeiro à baliza sportinguista, valeu Maximiano atento a impedir o golo.

Na segunda parte, volta a marcar a equipa da casa. Rafael Camacho vence Amir após cruzamento de Borja, mas o lance volta a ser invalidado pelo árbitro com o auxílio do VAR.

Bruno Fernandes continuava a tentar marcar, no entanto, só conseguia acertar nos ferros da baliza quando a bola tomava o seu caminho. A equipa leonina acabou mesmo por marcar pelos pés de um jogador improvável. Borja recebe de Jovane Cabral e marca o primeiro no Sporting e o primeiro e último da noite, aos 76'.

Com esta vitória, a equipa de Alvalade, soma 32 pontos, mais um do que o Famalicão que é ultrapassado no terceiro lugar. FC Porto e SL Benfica estão a 9 e a 19 pontos, respetivamente.