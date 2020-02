Benfica vence FC Famalicão na segunda mão da meia-final e garante lugar no Jamor.

O Sport Club Lisboa Benfica empatou esta noite no terreno do Futebol Clube Famalicão, no jogo a contar para a Taça de Portugal da segunda-mão.

Os encarnados que venceram os Famalicences por 3-2 no Estádio da Luz a uma semana, empatou a uma bola esta noite, com o resultado a garantir presença no Estádio Nacional do Jamor.

Pizzi veio a abrir o marcador aos 24 minutos após cruzamento de Carlos Vinícius encontrou o internacional Português na grande área.

Mas os donos da casa imporão uma luta com os líderes do campeonato, com o golo da igualdade quase a surgir no minuto 33 mas Toni Martínez foi negado por Odysseas Vlachodimos.

Os esforços da equipa de João Pedro Sousa foram recompensados quando conseguiram chegar ao empate e chegarem mais perto do seu objectivo de chegar à final do Jamor. Logo ao desfecho da primeira parte, Patrick William deixa o guarda-redes sem hipóteses quando remata a bola por cima, sem chances para alcance. Mas o video-árbitro veio a intervir na jogada por um possível fora de jogo, o que ditou a anulação do golo.

No entretanto na segunda-parte conseguiram mesmo chegar ao empate através de Martínez, depois de várias tentativas por parte do mesmo. Só que acabaram por ficar pelo caminho da competição, ao não conseguirem marcar um outro golo que os colocaria a disputar a final no Jamor.

Jogador do Famalicão, Fábio Martins expressou o sentimento de toda a equipa após a eliminação.

"Só temos de sair tristes. Na minha opinião e de quase todas a gente fomos superiores tanto neste jogo como no da Luz. Criámos imensas oportunidades, não há palavras.

"Obrigámos o Benfica a bater bolas na frente, a chutar para a frente, a queimar jogo, a fazer antijogo. Merecíamos muito mais que isto, não tenho palavras. Agradeço aos nossos adeptos porqeu são incríveis, continuamos a nossa caminhada."

Agora a equipa Lisboeta ficará a conhecer o seu adversário da final na quarta-feira as 20:45 quando o Futebol Clube do Porto entrará em campo para disputar o empate carregado da primeira mão contra o Académico de Viseu.