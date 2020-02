Coronavirus coloca em risco vários eventos desportivos

O Coronavirus já atingiu mais de 81 mil pessoas a nível mundial, tendo sido a China a registar o maior número de mortes. Esta epidemia tem-se alastrado ao longo dos últimos dias, tendo mesmo chegado já à Europa, a países como a Espanha, França e Itália.

Contudo, o Covid-19 também já começou a a afetar o futebol europeu - este que é o ano de grandes competições -, nomeadamente em Itália onde nos últimos dias temos assistido a um aumento do número de infetados e de mortes. principalmente no norte do país.

Assim, existirão jogos à porta fechada, e até mesmo cancelamentos de partidas da Liga Italiana, Série A (a mais atingida), como por exemplo o jogo da Juventus - Inter, do próximo fim de semana. Ainda neste país, a Federação Italiana de Motociclismo suspendeu as competições até ao dia 1 de março. A de Basquetebol adiou todas as partidas do próximo fim de semana.

Os Jogos Olímpicos que serão realizados em Tóquio, Japão, no próximo verão, estão sobre alerta, uma vez que esta cidade está muito próxima do epicentro onde começou o Covid-19. Para já as preparações ainda decorrem conforme planeada, contudo o mês de maio será decisivo para a decisão final do cancelamento ou não do grande evento, revela um dos membros do Comité Olímpico Internacional.

Também o Euro 2020, que está marcado para o próximo verão, (de 12 de junho a 12 de julho) está sobre estudo devido a esta epidemia a nível mundial. Sendo que este ano a competição será entre 12 cidades de vários países, serão milhares de pessoas a acompanhar as suas seleções, o que leva a uma grande movimentação.

Michele Uva - Vice-Presidente da UEFA - numa entrevista à rádio italiana "Rai Radio 1 Sport's" revela que a organização está a monitorizar país a país, e que ainda estão "numa fase de espera (...) Não queremos parar, mas o trajeto desportivo será bloqueado se a situação piorar", afirma.