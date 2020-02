FC Porto quer resolver eliminatória no Dragão

A equipa com mais sucesso na Liga Europa, ainda que conte apenas com 14 participações, conquistou 2 vezes o troféu, está de volta à competição depois de não ter conseguido ir à Champions, chegando aos 16 avos como líder do Grupo G com 10 pontos.

Após não ter alcançado o resultado ideal fora de casa, a verdade é que o golo marcado em Leverkusen pode vir a ser fulcral para a passagem à fase seguinte.

Os alemães

Um adversário temido por todos, o Bayer Leverkusen, chega à Liga Europa depois de ter sido eliminado da liga milionária, onde em 6 jogos apenas venceu 2, tendo perdido os restantes. O Leverkusen já conquistou a prova em 1987/1988 e já participou em 15 edições da mesma.

No campeonato alemão, onde a luta pelos primeiros lugares segue renhida, ocupa neste momento o 5º lugar com 43 pontos, a apenas 6 do líder, Bayern de Munique.

Getting closer to breaking into that top 04 👀



We've got RB Leipzig up next in the Bundesliga! pic.twitter.com/zlHbu47Rna — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) February 23, 2020

Para Portugal, partiram com a vantagem de um golo em relação ao adversário e esperam não ter surpresas em relação ao resultado conquistado em casa. Em casa deixam também Volland que irá parar durante algum tempo depois de ter sido operado ao tornozelo devido a uma falta cometida por Marcano no jogo da primeira mão. A restante comitiva já aterrou no Porto.

The Werkself have arrived safely in Porto! 🛬🇵🇹



🔜 #FCPB04 pic.twitter.com/iMnJCbbbrQ — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) February 26, 2020

Os dragões

Sérgio Conceição pode ter perdido esta segunda-feira a vantagem que detinha sobre o adversário direto em Portugal, mas depois do jogo frente ao Portimonense, já só pensava na reviravolta na Europa.

Reviravoltas estas na Europa que costumam ser favoráveis à sua equipa. O ano passado, após derrota frente ao Roma por 3-1, em Itália, os portistas conseguiram em casa dar a volta e a consequente passagem aos quartos-de-final da Champions. Para a Taça UEFA, a última foi em 2003 onde a vitória em Atenas frente ao Panathinaikos, abriu a passagem às meias-finais.

🔙Em 2003, o FC Porto venceu o Panathinaikos em Atenas, virou a eliminatória e apurou-se para as meias-finais da Taça UEFA



💙Dragão #AtéAoFim ⏱Faltam 90 minutos



⚽FC Porto-Bayer Leverkusen

🗓Quinta-feira ⌚17h55#FCPorto #FCPB04 #UEL pic.twitter.com/uzcXM5lhwJ — FC Porto (@FCPorto) February 25, 2020

Para a tão esperada reviravolta, o técnico portista, já pôde contar com Pepe no treino desta quarta-feira, ainda que com treino condicionado. Quanto a Vítor Ferreira continua a fazer tratamento para recuperar de uma rotura muscular.

A eliminatória

A primeira mão ficou resolvida numa vitória por 2-1 dos alemães, cujo golo marcado fora poderá jogar a favor dos portistas em caso de marcarem pelo menos um golo e se não sofrerem nenhum. A passagem à fase seguinte será decidida esta quinta-feira, às 17:55, no Estádio do Dragão.