Santa Clara recebe FC Porto

O Santa Clara, a ocupar a oitava posição no campeonato português, conta com a melhor defesa nesta segunda volta do campeonato (recorde-se que a equipa apenas sofreu três golos em cinco partidas). Ainda assim, João Henriques, sabe que não vai ter um jogo fácil pela frente.

Em conferência de imprensa de antevisão, o técnico da equipa dos Açores confessou que, para que a sua equipa agarre a vitória, é necessário estar na "competência máxima, para ultrapassar um adversário que é muito forte, que está na luta pelo título e, coletiva e individualmente, tem os argumentos necessários para ultrapassar qualquer adversário".

Ciente de quais são os pontos fortes dos azuis e brancos, João Henriques pretende contrariar esses mesmos pontos e virar o jogo a seu favor. Apesar de ter a melhor defesa nesta segunda volta do campeonato, sabe que "sofrer golos não chega contra o FC Porto. Porém, deixa a promessa de continuar a fazer o que até agora têm feito e aproveitar o bom momento a seu favor.

Do lado dos azuis e brancos, Sérgio Conceição não quer outro resultado a não ser a vitória. Numa altura em que a luta pelo título está ao rubro e que um deslize pode ser fatal, Conceição quer focar-se nos dois objetivos que ainda tem pela frente. "Penso que vai ser um jogo dentro do que encontramos no campeonato. Um jogo difícil, contra uma equipa que não tem sido muito falada, mas tem mais dois pontos do que no ano passado. É uma equipa muito bem organizada, não sofre muitos golos e, nos últimos cinco jogos, tem quatro vitórias. É sinónimo de que está num bom momento", disse em conferência de imprensa de antevisão.

Relativamente ao bom momento que a equipa dos Açores atravessa, o técnico considera que esse facto não é desculpa para qualquer deslize, mesmo o mau estado do campo não o é. "Não pode haver desculpa para não conquistarmos os nossos objetivos."

Santa Clara e FC Porto medem forças esta segunda feira pelas 19h30 (18h30 nos Açores).