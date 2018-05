Serena Williams regressa com vitória em Roland Garros

Google Plus

As expectativas eram muitas e não foram defraudadas para alegria dos muitos fãs de Serena Williams, que voltou a entrar em campo no jogo alusivo à primeira ronda de Roland Garros. A norte-americana teve como adversária a checa Kristyna Pliskova, numa partida que acabou por vencer por 7-6(4) e 6-4 depois de mais de um ano sem competir por ter sido mãe em 2017.

A mais nova das irmãs Williams cujo último torneio que disputou e venceu foi o Australian Open do ano transacto, voltou a pisar a terra batida de Paris que tão boas recordações lhe traz por ter vencido a prova em 2002, 2013 e 2015.

Williams terá pela frente, na segunda ronda do Major francês, Ashleigh Barty (17.ª WTA) com quem jogou apenas uma vez no Australian Open de 2014 e venceu.