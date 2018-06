João Sousa afastado nos quartos de final de Antalya

João Sousa perdeu esta quinta-feira, dia 28 de junho, com o primeiro pré-designado, Adrian Mannarino (24.º ATP) pelos parciais 7-6(3) e 6-4 no jogo referente aos quartos de final do ATP 250 de Antalya na Turquia.

Este era o segundo torneio em relva que o número um português jogava até então, já que na próxima semana, Sousa ruma até ao All England Club para disputar mais uma edição do terceiro Major do ano onde no ano passado não passou da primeira ronda.

Apesar da derrota, o tenista natural de Guimarães vai ascender ao posto 43 da hierarquia mundial.