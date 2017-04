Andebol: Luta a dois pelo título nacional

Foto: Lusa

Após a segunda jornada da fase final do campeonato de andebol, FC Porto e Sporting partilhavam a liderança com os mesmos pontos. Desde então jogaram-se mais quatro rondas e muita coisa mudou. Logo na terceira jornada, dragões e leões encontraram-se na cidade do Porto. Aí a vitória sorriu para os azuis-e-brancos por 30-28. Nessa mesma ronda, o Madeira SAD foi a Águas Santas vencer por 24-30, enquanto que o Benfica impôs uma pesada derrota ao ainda campeão ABC por 33-23.

Foto: desporto.sapo.pt

Na quarta jornada, o agora líder isolado FC Porto recebeu e venceu o Benfica por 30-27, cimentando assim a sua liderança. Por seu lado o Sporting não teve tarefa fácil diante do Madeira SAD, conquistando o triunfo por 36-34. Já o ABC deu continuidade ao seu mau momento, perdendo em casa diante do Águas Santas por 24-26.

Foto: desporto.sapo.pt

A ronda seguinte foi de derbis. O FC Porto venceu em casa do vizinho Águas Santas por 24-26, enquanto que Benfica e Sporting não foram além de um empate a 29 no Pavilhão da Luz. Finalmente o ABC somou nova derrota, desta feita em casa do Madeira SAD por 37-35.

Foto: record.xl.pt

Chegando à sexta jornada, e quando se adivinhava o início da caminhada portista para mais um campeonato, eis que os dragões perdem em casa do Madeira SAD por 28-24, resultado que, a juntar ao triunfo do Sporting diante do ABC por 31-26, reabriu as contas do título. Ainda nesta ronda Águas Santas e Benfica empataram a 27.

Foto: rtp.pt

Com apenas quatro jogos por realizar o FC Porto ainda lidera, com 53 pontos, seguido pelo Sporting com 51. Mais atrás estão Benfica com 42, Madeira SAD e ABC, ambos com 41, e finalmente o Águas Santas com 38 pontos.



Até final do campeonato teremos ainda um Sporting x FC Porto (8ª jornada), Benfica x FC Porto (9ª jornada) e o Sporting x Benfica para fechar as contas. Entre dragões e leões, veremos quem leva a melhor.