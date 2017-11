Destaques NBA: KAT liderou a noite

Ninguém conseguiu travar KAT // Fonte: RealSport

Chicago Bulls 93 – 100 Miami Heat

Qual é a única maneira de os Bulls se superiorizarem a uma equipa este ano na NBA? Se essa equipa marcar 7 pontos por período eles conseguem aguentar-se, e foi isso que se viu no primeiro período. O jogo começou de maneira horrível com nenhuma das equipas a conseguirem colocar a bola dentro do cesto, chegando ao final do primeiro período com o resultado em 13-7 favorável à equipa da casa. A partir daí a história foi outra, com os Heat a conseguirem jogar o seu basquetebol habitual e a superiorizarem-se à equipa de Chicago, que nunca esteve muito longe, muito devido aos 24 pontos de Jerian Grant saído do banco. Os Heat acabaram por ganhar o jogo por 7 pontos, onde 54 dos 100 pontos da equipa foram marcados por jogadores vindos do banco de suplentes.

Minnesota Timberwolves 119 – 108 Phoenix Suns

Num jogo equilibrado, mas sempre com um ligeiro ascendente para os Timberwolves, os homens da casa fizeram valer a sua maior qualidade individual para conseguir levar de vencida a equipa de Phoenix. Os 32 pontos e 12 ressaltos de Karl Anthony Towns lideraram a sua equipa e comprovam a excelente época que o jovem poste está a fazer. Butler anotou 25 pontos e Wiggins acrescentou mais 21, fazendo um total de 78 pontos para o Big3 de Minnesota. Os Suns não contaram com a sua maior estrela, Devin Booker, e isso notou-se ao longo de todo o encontro. Os T-Wolves somaram a sua 12ª vitória do ano e seguem no 4º lugar da conferência Oeste.

Memphis Grizzlies 88 – 98 Brooklyn Nets

Uns Nets sem as suas principais figuras continuam a conseguir praticar um bom basquetebol e a ganhar uns joguinhos de vez em quando. Desta vez, foram a Memphis surpreender uns desinspirados Grizzlies que continuam sem ter o contributo do se base Mike Conley. Com a equipa às costas, Marc Gasol não conseguiu fazer uma boa exibição e isso ditou a derrota diante uns Nets liderados pelos 24 pontos de DeMarre Carrol. Os Nets somaram a 7ª vitória e os Grizzlies já vão com 8 derrotas consecutivas.