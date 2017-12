Destaques NBA: Warriors levam a melhor no prolongamento

Curry foi o destaque no prolongamento. Fonte: espn.com

Esta madrugada de quinta-feira trouxe-nos 10 encontros, e mais uma vez, 10 grandes espetáculos. Em destaque está a vitória no prolongamento dos Warriors sobre os Lakers, o show de Ben Simmons frente aos Wizards, a derrota dos Thunder frente aos Magic, e por fim a candidatura oficial de James Harden a MVP da liga.

Los Angeles Lakers 123-127 Golden State Warriors

Curry brilha no OT, e Warriors superam Lakers por 127-123. Esteve desinspirado durante quase toda a noite, mas Stephen Curry já no prolongamento acertou dois triplos num curto espaço de tempo, que assim abriram as portas a mais uma vitória dos Golden State Warriors. Kevin Durant liderou os Warriors com 29 pontos, 7 ressaltos e 5 assistências, já a equipa de LA foi comandado pelo Brandon Ingram que contabilizou 32 pontos, 5 ressaltos e 3 assistências.

Orlando Magic 121-108 Oklahoma City Thunder

Aaron Gordon esteve fora de controlo neste embate, e isso fez toda a diferença para os Magic conseguirem acabar com a sua série de 9 jogos sem vencer. Gordon teve 40 pontos e 15 ressaltos, acertou 57% dos seus field goals e jogou toda a segunda parte. Russell Westbrook foi o destaque dos Thunder com cinco de triplos, marcou 20 dos 37 pontos do quarto período dos Thunder, no entanto voltam a perder pela quinta vez em seis jogos. O próximo jogo dos Thunder será frente aos Timberwolves. É o primeiro de uma série de 13 jogos em 24 dias.

Philadelphia 76ers 118-113 Washington Wizards

Ben Simmons voltou a demonstrar o porquê de ser o "antecipado" rookie of the year. Foi o destaque da sua equipa com 31 pontos, conquistou 18 ressaltos (valor mais alto da carreira) e superou várias faltas intencionais. O jovem australiano contabilizou 15 de 29 lançamentos livres! Os Philadelphia 76ers venceram por 118-113 os Wizards, em mais uma noite desinspirada da equipa de Washington, onde John Wall não marcou presença. Kelly Oubre foi o homem mais eficiente dos Wizards ao marcar 22 pontos vindos do banco.

Houston Rockets 118-97 Indiana Pacers

Mais uma vitória para os Houston Rockets que cimentam o primeiro lugar da conferência oeste, desta vez frente aos Indiana Pacers. O comandante foi mais uma vez James Harden que teve 29 pontos, 10 assistências e oito ressaltos. Rockets vencem o sexto jogo consecutivo, e demonstram ser os principais candidatos a bater a poderosa equipa de Golden State. Thaddeus Young terminou com 23 pontos e foi o principal destaque da sua equipa. Com este jogo James Harden ficou a um ponto de se tornar o terceiro jogador na história da NBA a ter uma média de 35 pontos e 10 assistências durante todo um mês. Os outros dois são Oscar Robertson e Tiny Archibald.

Detroit Pistons 131- 107 Phoenix Suns

New York Knicks 115-86 Miami Heat

Toronto Raptors 126-113 Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans 102-120 Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks 104-109 Brooklyn Nets

San Antonio Spurs 104-95 Memphis Grizzlies