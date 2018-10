 Los rumores de la llegada de Beccacece

A fuerza de resultados positivos, Claudio Biaggio se aferró al banco de suplentes de San Lorenzo y demostró que puede arreglárselas con poco para sacar al equipo a flote. Sin grandes contrataciones, clasificó al Ciclón a la Libertadores 2019, pisó los octavos de final de la Sudamericana y está a un paso de las semifinales de la Copa Argentina (enfrenta a Temperley en cuartos).

Sin embargo, la continuidad del entrenador está en veremos. Debido a que no cuenta con todo el respaldo de la dirigencia azulgrana, aunque si es muy respetado y seguido por los fanáticos; aunque eso no cambia que su estadía como DT de los de Boedo se encuentre en peligro cuando que haya que evaluar la continuidad en diciembre (donde caduca su vinculo con el club).

Foto: Imneuquen

Y si de opiniones o presencia se trata, ¿había alguien que podría calentar la cantera de Boedo? Claro que sí, y ese fue Sebastián Beccacece, quien se hizo presente en la platea del estadio Nuevo Gasómetro para seguir en vivo las alternativas del encuentro entre San Lorenzo y San Martín de San Juan que bajó el telón de la novena fecha de la Superliga.

Un pormenor muy peculiar es que los sanjuaninos son los próximos rivales del Halcón de Florencio Varela y Beccacece, en teoría, se dio una vuelta por el Bajo Flores para analizar el juego de su futuro adversario. Pero esta excusa no ocultó el malestar de Biaggio, quien se expresó públicamente al respecto.

"Yo no haría lo que hizo Beccacece. Uno tiene derecho de ir a la cancha que quiera, a ver el partido que quiera, pero yo no lo haría", sentenció en AM 990. El Pampa dejó clara su postura pero no quiso hacer más referencias al tema.

Pese a lo observado por parte del ex ayudante de campo de Sampaoli, en el seleccionado nacional, y lo dicho por el DT del Ciclón; también se podría observar como la llama que estaría avivando el avispero para una salida y entrada de DT´s, si así lo viera la dirigencia del elenco azulgrana. Solo el tiempo lo dirá.