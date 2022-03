Pellegrino dejó de ser el técnico de Vélez.

Mauricio Pellegrino dirigió el martes, en la derrota 1-0 ante Argentinos Juniors, su último partido al mando de Vélez. El día miércoles por la mañana, luego de dirigir la práctica en la Villa Olímpica, se despidió del plantel y presentó su renuncia a la Comisión Directiva.

El presente del equipo no venía siendo el mejor, los resultados no estaban llegando y la situación de los lesionados en el plantel tampoco ayudaron. La realidad parecía otra al comienzo del campeonato, una victoria en el Amalfitani ante Aldosivi daba esperanza a la gente del Fortín. Lo que no se esperaba era que, 40 días y 6 partidos después, esa sea la única victoria del campeonato, la cual sería seguida por 3 derrotas (Rosario Central, Huracán y Argentinos Jrs) y 3 empates (Independiente, Estudiantes y Arsenal).

EL CICLO DE PELLEGRINO

Mauricio Pellegrino dirigió 78 partidos en Vélez, con un resultado de: 37 victorias, 21 empates y 20 derrotas (56.41% de efectividad). En 2020 llegó a las Semifinales de la Copa Sudamericana (donde fue eliminado por Lanús) y en 2021 quedó en segundo lugar de la tabla anual del fútbol argentino.

POSIBLES CANDIDATOS

Mientras la Secretaría Técnica encabezada por Christian Bassedas busca un nuevo entrenador, el plantel de primera división quedará a cargo de Julio Vaccari, entrenador de la reserva hasta la fecha. El punto positivo para El Fortín es que la doble fecha de eliminatorias le da tiempo para preparar el panorama y buscar variantes mientras trabaja Vaccari. Los encuentros ante Lanús y Boca, ambos de local, serán recién en 10 días (con días y horarios a confirmar).

Zubeldía y Somoza, los nombres mas fuertes hasta ahora

Algunos nombres que ya suenan para el puesto son: Leandro Somoza (pretendido por Rosario Central) y Luis Zubeldía (sin trabajo tras su salida de Lanús).