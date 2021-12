Como en Córdoba la historia se repite

Defensa y Justicia se despidió del Torneo de Socios con una buena noticia porque venció a Lanús por 2 a 1 y debido a la derrota de Talleres contra Independiente, se quedó con el segundo puesto. El equipo dirigido por Luis Zubeldía comenzó mejor el encuentro porque a través de una buena llegada de José López pudo concretar el 1 a 0. Sin embargo la pelota pegó en el palo y en el Tito Tomaghello los hinchas del Halcón se tranquilizaron. Luego, Ignacio Malcorra creó otra clara situación para que Ángel González abra el marcador. Unos minutos más tarde, el conjunto de Florencio Varela fue muy inteligente porque habilitó rápidamente a Carlos Rotondi, quien quedó mano a mano con el arquero Lautaro Morales y convirtió el ansiado empate.

No obstante, la formación visitante se las ingenió para que Malcorra genere otra chance pero no pudo vencer a Ezequiel Unsain. El elenco orientado por Sebastián Beccacece no pudo mostrar su juego en esa primera etapa y se preocupó más cuando se fue expulsado Kevin Gutiérrez. En el inicio del complemento, el cuadro local estuvo cerca del segundo tanto por una eficaz aparición de Adonis Frías. Asimismo, no pudo mantener esa propuesta porque el Granate con dos ocasiones volvió a poner en dificultades el arco defendido por Unsain.

Nuevamente, Defensa y Justicia sacó a relucir su astucia en el contraataque y Walter Bou con el balón en su poder se quedó con la mira puesta para anotar con soberbia el 2 a 1. Una gran definición para cerrar su rica etapa en el Halcón ya que finaliza su préstamo y debería regresar a Boca Juniors. Más tarde la feliz jornada se opacó un poco por la lesión que sufrió Franco Paredes, unos minutos después de reemplazar a Francisco Pizzini. Debido a que realizó todos los cambios, los últimos pasajes del compromiso los disputó con nueve futbolistas.

Al final, el combinado liderado por Beccacece terminó con orgullo su inolvidable 2021. La conquista del ex atacante del Xeneize fue clave para ganar el segundo encuentro consecutivo y terminar el torneo como el subcampeón, con un gran invicto que comenzó luego de su caída frente a San Lorenzo. En resumen fueron diez victorias, dos de ellas ante dos grandes adversarios como Talleres y el campeón River, y dos empates que dejan la satisfacción de haber realizado una gran campaña. Además, con la alegría adicional de una nueva clasificación a la Copa Sudamericana.