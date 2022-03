El “Matador” al acecho de los puestos de reducido

Luego del triunfo ante Santamarina, en la semana, Temperley tiene una difícil parada fuera de su casa y este lunes por la octava fecha de la Primera Nacional, se enfrentará contra el duro Estudiantes de Caseros. En esta temporada, el equipo conducido por Walter Otta, entrenador histórico de la categoría por su pasado por Atlético Rafaela, Deportivo Morón, entre otros llega dulce tras derrotar en el estadio Carlos V a Flandria, uno de los conjuntos ascendidos en este año.

En esa actuación, empezó con el pie derecho por el gol en contra de Julián Marchio, el mismo defensor lo empató de manera transitoria y Facundo Pereyra, el ex delantero de Gimnasia de La Plata colocó el dos a uno final. Durante el corriente año, se encuentran en la posición catorce puntos producto de dos triunfos, tres empates, dos derrotas, dejando como saldo nueve puntos, la misma cantidad que Quilmes, el único club que está en puestos de reducido.

Por otra parte, quiere volver a sonreír en Ciudad de Caseros, en la sexta fecha se impuso por la mínima diferencia ante Gimnasia de Jujuy y el único gol fue del histórico Pereyra. En este año, el ex atacante de Colón, Paok Salónica de Grecia, entre otros es el goleador con cuatro tantos en las siete jornadas disputadas hasta el momento.

En el mundo del “Pincha”, hay varios jugadores en la enfermería y es un dolor de cabeza para Otta de cara para recibir al “Gasolero”; Nicolás Fernández, el ex defensor de Rampla Juniors contrajo conjuntivitis y está en la etapa final de su recuperación. Lautaro Lusnig, ex marcador central de All Boys, en la semana presentó un cuadro gripal y no pudo entrenar normalmente a la par de sus compañeros.

🏥 [Parte Médico]



🔘Nicolás Fernández contrajo conjuntivitis, tendrá al menos 1 semana de recuperación.



🔘Lautaro Lusnig presentó un cuadro gripal.



🔘Nahuel Zárate sufrió una luxación en su hombro izquierdo vs Flandria. Tendrá de 2 a 3 semanas de recuperación. — Aliento Matador (@fmamatador) March 23, 2022

Nahuel Zárate, ex futbolista nacido en las inferiores de Boca, se luxó el hombro izquierdo en la victoria contra el “Canario” y estará al menos entre dos a tres semanas de recuperación. En su lugar, seguramente ingrese Juan Cruz Randazzo, el hombre de 27 años lo reemplazó en la semana ante la dura lesión del ex de Güemes de Santiago del Estero.

La idea del ex director técnico de Villa Dalmine, sería no modificar demasiado el once, este lunes el posible XI que se perfila sería: Daniel Mollor; Delfor Minervino, Stefano Brundo, Randazzo, Iván Zafarana; Fernando Miranda, Sebastián Mayorga; Lautaro Parisi, Pereyra, Franco Lonardi y Catriel Sánchez. En la agenda del “Matador”, sus próximos partidos, se enfrentará en el Nuevo Francisco Urbano a Deportivo Morón y luego recibirá a Deportivo Madryn, ambos no tienen fecha ni horario confirmado para estos encuentros.